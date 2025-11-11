Стало известно о подготовке нападения на Шольца и Меркель

В ФРГ задержали гражданина Польши за подготовку нападений на Шольца и Меркель

В Германии задержали гражданина Польши немецкого происхождения по подозрению в подготовке нападений на экс-канцлеров Олафа Шольца и Ангелу Меркель. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой источник, близкий к расследованию.

По словам источника, подозреваемый, идентифицированный как Мартин С, предположительно, принадлежит к некоей неопределенной сети «Reichsbürger» («Граждане Рейха»). Это разнородное и конспирологическое движение, в основном крайне правое, отрицает легитимность ФРГ и причастно к нескольким случаям заговоров с целью совершения расправ и государственных переворотов.

В мае 2024 года во Франкфурте-на-Майне начался второй процесс над девятью членами подпольной организации «граждан рейха» (Reichsbürger) по делу о госперевороте и вооруженном захвате власти в Германии. На скамье подсудимых оказались главные организаторы предполагавшегося госпереворота, включая принца Генриха XIII из немецкого аристократического рода Рейсс. Прокуратура инкриминировала им участие в террористической деятельности.