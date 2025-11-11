Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:25, 11 ноября 2025Экономика

Трамп назвал условие сокращения пошлин против Индии

Трамп: США снизят пошлины после сокращения Индией импорта российской нефти
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press

США cнизят импортные пошлины против Индии после сокращения импорта российской нефти с ее стороны. Такое условие назвал американский президент Дональд Трамп.

«Cейчас пошлины для Индии очень высокие из-за российской нефти. [Импорт] был значительно снижен. В какой-то момент мы собираемся снизить пошлины», — сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Ранее стало известно, что два нефтеперерабатывающих завода в Индии купили пять миллионов баррелей сырой нефти на спотовых рынках через тендеры в рамках поиска альтернативы российским поставкам. В частности, Индия начала покупать больше нефти у США и стран Ближнего Востока.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске

    На Украине сообщили о тревожном звонке для Зеленского

    Трамп назвал условие сокращения пошлин против Индии

    Тренер клуба КХЛ прокомментировал запрет пить игрокам воду на тренировках

    Трамп одним словом описал свои отношения с премьером Индии

    В Белоруссии под запрет попала детская сладость из России

    Двое болельщиков умерли во время итогового турнира ATP в Италии

    Известная актриса описала разницу между жителями России и Европы

    Губернатор объяснил ситуацию с застрявшим у порта Сочи паромом

    Трамп предупредил о грозящей США катастрофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости