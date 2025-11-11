Трамп назвал условие сокращения пошлин против Индии

Трамп: США снизят пошлины после сокращения Индией импорта российской нефти

США cнизят импортные пошлины против Индии после сокращения импорта российской нефти с ее стороны. Такое условие назвал американский президент Дональд Трамп.

«Cейчас пошлины для Индии очень высокие из-за российской нефти. [Импорт] был значительно снижен. В какой-то момент мы собираемся снизить пошлины», — сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Ранее стало известно, что два нефтеперерабатывающих завода в Индии купили пять миллионов баррелей сырой нефти на спотовых рынках через тендеры в рамках поиска альтернативы российским поставкам. В частности, Индия начала покупать больше нефти у США и стран Ближнего Востока.