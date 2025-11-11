Убийца военного полицейского скрылся с места преступления в российском регионе

В Забайкалье возбудили дело после убийства военного полицейского, убийцу ищут

В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело после расправы над военным полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 105 УК РФ («Убийство»). Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, сейчас его ищут. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Днем 11 ноября в городе Борзя обнаружили местного жителя 1991 года рождения с огнестрельным ранением. Ранее сообщалось, что он работал военным полицейским.