Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:46, 11 ноября 2025Силовые структуры

Убийца военного полицейского скрылся с места преступления в российском регионе

В Забайкалье возбудили дело после убийства военного полицейского, убийцу ищут
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело после расправы над военным полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 105 УК РФ («Убийство»). Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, сейчас его ищут. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Днем 11 ноября в городе Борзя обнаружили местного жителя 1991 года рождения с огнестрельным ранением. Ранее сообщалось, что он работал военным полицейским.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

    Музыкант уличной группы «Стоптайм» получил еще одно наказание

    Лавров связал вступление Прибалтики в ЕС с ростом русофобии

    Жители Подмосковья пожаловались на повреждения квартир при обрушении спорткомплекса

    Противника Эрдогана захотели приговорить к 2352 годам тюрьмы

    Российские маркетплейсы взяли на себя дополнительные обязательства

    Лавров раскрыл детали ноты для США с требованиями по Украине

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха на море на Новый год

    Лавров обратился с призывом к Евросоюзу

    Тарасова прокомментировала помолвку Медведевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости