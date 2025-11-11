Бывший СССР
23:30, 11 ноября 2025Бывший СССР

Удар «Гераней» в украинском городе попал на видео

Появилось видео с моментом удара БПЛА «Герань» по Славянску
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) типа «Герань» по Славянску. Кадры публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На ролике видна вспышка от взрыва и слышен грохот. Цель удара Вооруженных сил (ВС) России не раскрывается.

Ранее в одном из дворов Киева нашли машину с привязанным к крыше российским беспилотником «Герань». Владелец автомобиля заявил сотрудникам МВД, что собирался передать дрон в музей.

До этого появились кадры последствий ударов «Гераней» по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины.

