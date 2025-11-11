Удар трехтонной авиабомбы по городу-спутнику Красноармейска попал на видео

Удар ФАБ-3000 по ПВД ВСУ в Димитрове в ДНР попал на видео

Российские войска нанесли удар трехтонной фугасной авиабомбой (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе-спутнике Красноармейска (украинское название — Покровск) Димитрове (украинское название — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР). Кадры удара показал Telegram-канал «Изнанка».

Как отметили авторы сообщения, под удар попал ПВД 38-й отдельной бригады морской пехоты украинских войск.

На видео попал момент падения бомбы. На записи видно, как она падает на одно из разрушенных жилых зданий, после чего в небо поднимается столб огня и дыма.

Ранее в сеть выложили снятое с дрона видео из Димитрова. На кадрах видно множество разрушенных и почерневших зданий, а также опустевшие улицы города.