Попавший под угрозу окружения ВС России Димитров в ДНР сняли на видео

На видео сняли Димитров (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике (ДНР), который, по данным украинского ресурса DeepState, попал под угрозу окружения Вооруженных сил (ВС) России. Кадры опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

До этого сообщалось, что в Покровском районе ДНР, где российские войска активизировали наступательные действия, наблюдается критическое ухудшение оперативной обстановки для вооруженных сил Украины (ВСУ).

Димитров, как отмечалось, оказался под угрозой оперативного окружения после того, как ВС России установили контроль над ключевыми логистическими маршрутами.