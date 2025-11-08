DeepState: ВС России почти окружили Димитров в ДНР

В Покровском районе ДНР, где российские войска активизировали наступательные действия, наблюдается критическое ухудшение оперативной обстановки для вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинский ресурс DeepState.

По данным источника, город Димитров (украинское название — Мирноград) оказался под угрозой оперативного окружения после того, как российские подразделения установили контроль над ключевыми логистическими маршрутами. Ситуацию усугубляет то, что ВС РФ усиливают давление на восточные окраины населенного пункта, ведя штурмовые действия по линии Новоэкономическое-Николаевка-Миролюбовка-Казацкое.

Украинские бойцы отмечают практическое отсутствие нормальной логистики, из-за чего любая поездка становится «лотереей». Пешие маршруты практически недоступны из-за постоянных засад ДРГ, дронов-камикадзе и минирования. Ключевой точкой снабжения остается Красноармейск (украинское название — Покровск), который уже окружен российскими войсками. Это создает реальную опасность полной изоляции димитровской группировки. По словам военных, без восстановления нормального логистического обеспечения удерживать позиции в городе в ближайшее время станет невозможно.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что противник лишился возможности выйти из Красноармейска и вывести личный состав. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ перекрыли последние пути отхода из города. «Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», — заявил Игорь Кимаковский.