Уехавшая из России Пугачева дала совет молодежи

Певица Алла Пугачева посоветовала молодежи не слушать ничьих советов

Певица Алла Пугачева призвала молодое поколение не следовать чужим рекомендациям и полагаться только на собственные желания. Реплика артистки опубликована в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Видео с Примадонной, прогуливающейся по улицам Лимассола, появилось в одном из аккаунтов. Она ответила на вопрос, что бы посоветовала молодому поколению.

«Не слушайте никаких советов, действуйте так, как хотите. Идите в том направлении, в котором хотите. И не слушайте никого, делайте свое дело — вот мой совет», — заявила певица.

Ранее стало известно, что певец и шоумен Прохор Шаляпин назвал уехавшую из России артистку Аллу Пугачеву неоднозначной фигурой. Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак.