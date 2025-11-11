Украденной из галереи 15-килограммовой скульптуры кабана хватились спустя пять дней

В Норвегии вор сумел незаметно вынести из галереи крупную скульптуру. Об этом сообщает NRK.

Сотрудники галереи BGE в городе Ставангер заметили пропажу бронзовой скульптуры только спустя пять дней после кражи. Записи с камер видеонаблюдения помогли установить, что скульптуру кабана весом 15 килограммов похитил неизвестный днем 4 ноября. Музейщики хватились пропажи только 9 ноября во время плановой проверки экспозиции.

По предварительной оценке, стоимость украденного произведения искусства составляет 150 000 крон (около 1,3 миллиона рублей). Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия для установления личности преступника, который беспрепятственно вынес ценную скульптуру из галереи.

19 октября сообщалось, что неизвестные проникли в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона. Преступники ограбили музей всего за семь минут. Стоимость украденных украшений оценивается в 88 миллионов евро. Грабители, спускающиеся с балкона Лувра с добычей, попали на видео.