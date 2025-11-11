Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:27, 11 ноября 2025Из жизни

Украденной из галереи 15-килограммовой скульптуры кабана хватились спустя пять дней

В Норвегии вор днем вынес из галереи скульптуру за 1,3 миллиона рублей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Politiet / nrk.no

В Норвегии вор сумел незаметно вынести из галереи крупную скульптуру. Об этом сообщает NRK.

Сотрудники галереи BGE в городе Ставангер заметили пропажу бронзовой скульптуры только спустя пять дней после кражи. Записи с камер видеонаблюдения помогли установить, что скульптуру кабана весом 15 килограммов похитил неизвестный днем 4 ноября. Музейщики хватились пропажи только 9 ноября во время плановой проверки экспозиции.

По предварительной оценке, стоимость украденного произведения искусства составляет 150 000 крон (около 1,3 миллиона рублей). Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия для установления личности преступника, который беспрепятственно вынес ценную скульптуру из галереи.

Материалы по теме:
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в ДрезденеВоры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
25 ноября 2019
Взяли за копейку Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Взяли за копейкуАрабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021

19 октября сообщалось, что неизвестные проникли в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона. Преступники ограбили музей всего за семь минут. Стоимость украденных украшений оценивается в 88 миллионов евро. Грабители, спускающиеся с балкона Лувра с добычей, попали на видео.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британский спецназ готовится к захвату судов и нефтяных вышек. Тайные морские операции против России начнут при одном условии

    Зеленский приехал в Херсон

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за шума

    Спецслужбы ФРГ захотели эксгумировать останки бойцов вермахта в российском регионе

    В ЕС осудили планы Еврокомиссии по созданию разведки

    На похоронах авторитета совершили покушение на главного вора в законе Абхазии

    Выплату процентов по некоторым вкладам освободят от НДС

    Простывших россиян призвали не обтираться водкой

    Выявлен скрытый сигнал приближающегося инфаркта

    «Политеховскому маньяку» захотели изменить наказание

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости