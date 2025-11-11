«Уровень смертности почти 100 процентов». В ВСУ вспыхнула болезнь времен Первой мировой. Почему в ее распространении винят дроны?

Telegraph заявила о вспышке газовой гангрены в ВСУ, смертность достигает 100 %

В окопах Вооруженных сил Украины (ВСУ) вспыхнула болезнь времен Первой мировой войны — газовая гангрена. По словам украинских врачей, разрушающая мышечную ткань бактериальная инфекция возродилась в XXI веке из-за суровых реалий ведения боевых действий, в том числе использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным The Telegraph, из-за массового применения дронов на передовой эвакуация раненых украинских солдат в тыл становится практически невозможной. Таким образом, пояснили медики, бойцы долго находятся в антисанитарных условиях. При этом ситуацию ухудшает отсутствие медикаментов и устойчивость бактерий к антибиотикам.

К нам в госпиталь поступают люди, получившие ранения две недели назад. Все это время они сидят в подземных пунктах стабилизации без квалифицированной помощи

Что такое газовая гангрена и как она лечится?

Газовая гангрена — это тяжелое инфекционное заболевание, которое возникает при заражении тканей бактериями рода Clostridium. Оно развивается после глубоких травм и характеризуется некрозом (отмиранием) тканей с образованием газа, сильной болью и интоксикацией.

Лечение газовой гангрены очень сложное. Оно включает в себя удаление инфицированной плоти хирургическим путем, а также введение больших доз антибиотиков. Но даже лучшие клиники мира не могут гарантировать выздоровление, отмечает The Telegraph.

«Это чрезвычайно опасная для жизни инфекция: если не лечить, уровень смертности близок к 100 процентам», — сказал старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона Линдси Эдвардс.

Медики-добровольцы эвакуируют раненых с передовой в Донбассе Фото: John Moore / Getty Images

Болезнь связана с окопами Первой мировой

Газовая гангрена исторически ассоциируется с Первой мировой войной. Тогда болезнь распространилась из-за условий на поле боя, тяжелых ранений и ограниченных возможностей медицинской помощи.

Солдаты сражались в грязных и сырых окопах, на полях, часто удобренных навозом, в котором содержались бактерии Clostridium. Пули и шрапнель наносили глубокие сложные ранения с обширными участками омертвевшей ткани, создавая идеальную среду для размножения бактерий. При этом эвакуация и медицинская помощь часто задерживались.

Во время Второй мировой войны смертность от инфекций на поле боя резко снизилась благодаря появлению антибиотиков. Долгое время считалось, что газовая гангрена была практически искоренена в Европе.