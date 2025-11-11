Экономика
00:08, 11 ноября 2025

В Белоруссии под запрет попала детская сладость из России

БЕЛТА: В Белоруссии запретили продавать маршмеллоу российского производства
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В белорусской республике на время запретили ввоз, хранение и использование маршмеллоу, произведенных отечественной компанией ООО «Конфектум». Об этом сообщает агентство БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы ведомства выявили факты обращения небезопасной пищевой продукции. Эксперты нашли в сладости краситель азорубин (Е122), о котором производитель не сообщил на упаковке. При этом маршмеллоу, как указывается там же, может быть предназначен для питания детей школьного возраста.

По данным Минздрава Белоруссии, употреблять скрытые пищевые красители опасно — они могут вызывать аллергию, астму, проблемы с желудочно-кишечным трактом, различные кожные заболевания, особенно у несовершеннолетних.

Чтобы пищевая продукция изготовителя вернулась на белорусские прилавки, он должен провести корректирующие мероприятия, обеспечить их «эффективность, стабильность процессов производства, хранения, транспортировки продукции, а также действенную систему контроля качества», пояснили в министерстве.

Ранее в Латвии задумались над запретом российских и белорусских товаров. Соответствующее решение рассмотрит Сейм европейской страны.

