В Эстонии провели голосование за закрытие границы с Россией

Парламент Эстонии не поддержал предложение о закрытии границы с Россией

Парламент Эстонии рассмотрел законопроект о закрытии границы с Россией. Об этом пишет Telegram-канал BALTNEWS.

Сообщается, что эстонские депутаты не поддержали соответствующую инициативу. За законопроект проголосовали 20 парламентариев, против выступили 47. Для принятия предложения его должен был одобрить как минимум 51 депутат.

«Инициатором выступила партия Isamaa, заявившая, что закрытие границы позволит "снизить риски, избежать непредвиденных инцидентов и усилить охрану"», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Эстония откажется от ведущей в Россию дороги. Речь шла о «Саатсеском сапоге», проходящем через часть Псковской области.