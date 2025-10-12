Эстония откажется от ведущей в Россию дороги

Эстония прекратит использование проходящей через Россию дороги

Эстония прекратит использование проходящей через Россию автомобильной дороги «Саатсеский сапог» через часть Псковской области. Об этом заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна на своей странице в соцсети X.

«В долгосрочной перспективе мы планируем полностью прекратить пользоваться этой дорогой. Альтернативный маршрут в обход российской территории уже существует, и строится новый [маршрут]», — написал министр.

При этом он отметил, что сообщения о напряженности на границе России и Эстонии преувеличены, добавив, что эстонцам разрешено пользоваться участком на российской территории без остановки.

Ранее генсек МИД Эстонии Йонатан Всевивов заявил, что Таллин может использовать противокорабельные ракеты дальностью поражения 300 километров в случае нарушения Россией воздушного пространства.