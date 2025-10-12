Эстония откажется от ведущей в Россию дороги

Эстония прекратит использование проходящей через Россию автомобильной дороги «Саатсеский сапог» через часть Псковской области. Об этом заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна на своей странице в соцсети X.
«В долгосрочной перспективе мы планируем полностью прекратить пользоваться этой дорогой. Альтернативный маршрут в обход российской территории уже существует, и строится новый [маршрут]», — написал министр.
При этом он отметил, что сообщения о напряженности на границе России и Эстонии преувеличены, добавив, что эстонцам разрешено пользоваться участком на российской территории без остановки.
Ранее генсек МИД Эстонии Йонатан Всевивов заявил, что Таллин может использовать противокорабельные ракеты дальностью поражения 300 километров в случае нарушения Россией воздушного пространства.