В Европе указали на риск не успеть помочь Украине

Politico: ЕС может не успеть профинансировать Киев, даже изъяв активы России

Европейский союз (ЕС) может не успеть профинансировать Киев до того, как у него в апреле 2026 года закончатся средства, даже изъяв активы России. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что после одобрения лидерами европейского объединения передачи «кредита» потребуется утверждение решения на уровне национальных парламентов, что приведет к затягиванию сроков.

По словам европейского чиновника, даже если в декабре такая схема финансирования Украины будет одобрена, то будет слишком поздно.

Ранее Минфин Германии предложил увеличит финансирование помощи Украине в 2026 году, она достигнет 11,5 миллиарда евро. Дополнительные средства, по данным правительственных источников, будут предназначены для закупки артиллерийских боеприпасов, беспилотников, бронетехники и двух зенитных ракетных комплексов Patriot.