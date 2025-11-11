Россия
17:36, 11 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на предложение о посреднике для переговоров по Украине

Депутат Чепа: Европа еще не созрела для переговоров с Россией по Украине
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетСаммит G20

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Европейские политики не понимают Россию, утонули в русофобии и абсолютно далеки от действительности, поэтому не созрели к переговорам по Украине, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен заявил о том, что странам Европы, в частности, участникам так называемой «коалиции желающих», следует назначить представителя. Он мог бы вести прямые переговоры с Россией по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине.

Чепа напомнил, что на сегодня в отношении России действует более 30 тысяч санкций, и это значительно затрудняет возможность мирного урегулирования. Также он добавил, что страны Европы не сформировали единого отношения к событиям, происходящим на Украине, многим из них это мнение навязывается.

«Они опосредованно знают те проблемы, которые существуют и которые привели к этому конфликту. И не разобравшись с этим, решать проблемы мирного урегулирования невозможно, потому что оно не будет прочным. То, что сегодня предлагают, это поверхностное решение. Это смешно слышать, потому что это временная остановка, а дальнейшая будет еще хуже. Европа еще не готова к мирному урегулированию через устранение первопричин конфликта», — объяснил Чепа.

Парламентарий добавил, что Россия последовательно говорит и отстаивает свои интересы. Он напомнил, что это интересы не только России, но и Европы в целом, также они касаются дальнейшего мирного урегулирования с народом Украины.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил президенту США Дональду Трампа и российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на саммите G20 в Йоханнесбурге, ЮАР, в конце ноября.

Свежая Россия
