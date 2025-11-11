Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:13, 11 ноября 2025Мир

В Европе предложили назначить посредника для переговоров с Россией по Украине

Коскинен: Европе следует назначить представителя для прямых переговоров с РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСаммит G20

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Странам Европы, в частности, участникам так называемой «коалиции желающих», следует назначить представителя, который смог бы вести прямые переговоры с Россией по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен в интервью газете Ilta-Sanomat.

«Мы бы собрали мнения. Тогда этот человек был бы своего рода посредником в выработке единой позиции», — сказал политик.

При этом Коскинен не уточнил, кто именно из европейских лидеров мог бы стать таким представителем. «Конечно, было бы хорошо иметь такой прямой контакт со стороны "коалиции желающих"», — подчеркнул он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил президенту США Дональду Трампа и российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на саммите G20 в Йоханнесбурге, ЮАР, в конце ноября.

После этого российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Стубб хочет стать посредником между американским лидером и странами «коалиции желающих», сохраняя при этом антироссийский курс.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    Свидетелям по делу о бесследно пропавшей в российской тайге семье провели полиграф

    P. Diddy стал помощником тюремного священника

    В зоне СВО заметили «седовласый» танк

    Двое россиян доверились камерунцу в проведении секретного ритуала

    ЦСКА расторг контракт с канадским хоккеистом

    В Кремле рассказали об интересе в подробностях переговоров Трампа и Токаева

    В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

    В России раскрыли место запуска украинских БЭК по Туапсе

    Появились подробности о ходе взятия под контроль Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости