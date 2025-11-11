В Европе предложили назначить посредника для переговоров с Россией по Украине

Коскинен: Европе следует назначить представителя для прямых переговоров с РФ

Странам Европы, в частности, участникам так называемой «коалиции желающих», следует назначить представителя, который смог бы вести прямые переговоры с Россией по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен в интервью газете Ilta-Sanomat.

«Мы бы собрали мнения. Тогда этот человек был бы своего рода посредником в выработке единой позиции», — сказал политик.

При этом Коскинен не уточнил, кто именно из европейских лидеров мог бы стать таким представителем. «Конечно, было бы хорошо иметь такой прямой контакт со стороны "коалиции желающих"», — подчеркнул он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил президенту США Дональду Трампа и российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на саммите G20 в Йоханнесбурге, ЮАР, в конце ноября.

После этого российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Стубб хочет стать посредником между американским лидером и странами «коалиции желающих», сохраняя при этом антироссийский курс.