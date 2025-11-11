В Госдуме выступили за увеличение выплат к пенсии в два раза

Миронов выступил за удвоение фиксированных выплат к страховой пенсии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии, чтобы добиться ее увеличения до 17 815 тысяч рублей. Соответствующее обращение глава думской фракции направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

Как указывается в документе, инициатива вписывается в принципы социальной ответственности, которые провозглашены в действующих стратегических документах. Кроме того, он попросил предоставить позицию кабмина по данному вопросу.

Миронов уточнил, что сейчас структура страховой пенсии состоит из компонентов — индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты. На текущий момент она составляет 8907 тысяч рублей в месяц и каждый год индексируется по решению правительства.

«Предлагаю провести индексацию фиксированной выплаты, увеличив ее с 8 907 до 17 815 тысяч рублей. Принятие такого решения повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе», — пояснил лидер партии.

Изначально фиксированная выплата была введена как гарантированный базовый компонент пенсии для обеспечения минимального уровня доходов граждан пенсионного возраста, однако со временем она перестала соответствовать реальным потребностям россиян, добавил он.

Ранее Сергей Миронов предложил заменить ипотеку стройсберкассами и социальной арендой. Депутат считает, что такой институт уже давно доказал свою эффективность в других странах, тогда как ипотека в своем нынешнем виде становится для граждан «многолетней кабалой».