Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:02, 11 ноября 2025Мир

В Италии уличили Зеленского во лжи

L’antidiplomatico: Зеленский лжет о продолжении поставок американского оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Michael Kappeler / Pool / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский солгал о продолжении поставок американского оружия, несмотря на шатдаун в США. Об этом говорится в статье итальянского издания L’antidiplomatico.

Как отмечает автор материала, в октябре украинский лидер заверял, что приостановка работы правительства «не блокирует поставки вооружений Киеву», однако это не соответствует действительности.

«Согласно внутренним оценкам Госдепартамента, экспорт оружия союзникам по НАТО на сумму более пяти миллиардов долларов — и, следовательно, для поставок Украине — в настоящее время заморожен. (...) Как обычно, лидер киевского режима беззастенчиво лжет», — указал он.

Накануне портал Axios сообщил, что США приостановили поставки оружия своим союзникам по НАТО, которое они затем передают для Украины, в связи с продолжающимся шатдауном. Уточнялось, что приостановка коснулась управляемой ракеты класса «воздух—воздух» средней дальности AMRAAM, боевых систем Aegis и американской системы залпового огня HIMARS.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о прекращении финансирования Украины

    В зоне СВО заметили российский грузовик с корабельным орудием

    Неизвестные отрезали пенсионеру гениталии и сбросили его в колодец

    В Италии уличили Зеленского во лжи

    Россиян предупредили о максимальной активизации мошенников в один период

    В Госдуме выступили за увеличение выплат к пенсии в два раза

    Над двумя российскими городами прозвучала серия взрывов

    Бывшая сторонница Трампа ответила на его критику

    По украинской энергетике нанесли массированный удар

    Фицо сделал мрачный прогноз по конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости