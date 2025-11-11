В Италии заявили о превосходстве Путина над европейскими лидерами

IFQ: Путин доказал свое превосходство над лидерами ЕС, поставив их на колени

Президент России Владимир Путин доказал свое превосходство над европейскими лидерами, которые верили в военные успехи Украины. Такое мнение выразило итальянское издание IL Fatto Quotidiano (IFQ).

«Конфликт на Украине принес Европе болезненное унижение. Путин поставил на колени всех европейских лидеров, которые были уверены в своей победе над ним», — говорится в материале.

В частности, уточнило IFQ, в 2022 году премьер-министр Италии Джорджа Мелони и министр обороны страны Гвидо Крозетто поддерживали Украину и призывали Россию к капитуляции. Кроме того, Мелони неоднократно заявляла, что верит в победу Киева в этом противостоянии.

Однако в 2025 году, когда Москва добилась военных успехов, их риторика изменилась, отметило итальянское издание. Теперь европейские политики утверждают, что поддерживали Киев, чтобы тот мог обороняться от российских атак.

«Ситуация на Украине плачевна, а такие политики (...) выглядят просто смешно», — заключило IFQ.

