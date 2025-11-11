Интернет и СМИ
На Западе констатировали ухудшение положения Зеленского с каждой минутой

Журналист Санчес заявил, что положение Зеленского ухудшается с каждой минутой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Положение президента Владимира Зеленского продолжает ухудшаться, однако он отрицает этот факт. Об этом заявил западный журналист Рик Санчес в эфире канала RT, запись его выступления доступна на странице в соцсети X.

«Положение Зеленского выглядит мрачнее с каждой минутой», — констатировал Санчес. Он также удивился тому, что Зеленский призвал Запад усилить санкции против России, после того, как Вооруженные силы РФ вывели из строя энергетические объекты Украины.

«Действительно ли Запад хочет дать еще денег этому парню? Отрицание Украиной [реального положения дел] достигло апогея», — заключил журналист.

8 ноября президент Украины призвал западные страны ввести новые санкции против России, чтобы страна не могла продолжать специальную военную операцию. По мнению Зеленского, на каждую российскую атаку на объекты украинской энергетики должен следовать «санкционный ответ» со стороны Запада.

В ночь на 8 ноября Россия атаковала Украину рекордным количеством гиперзвуковых ракет «Кинжал». Уточнялось, что целью стали в том числе объекты энергетической инфраструктуры страны. Позднее стало известно, что все государственные теплоэлектростанции (ТЭС) остановили работу.

