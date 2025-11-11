Мир
12:24, 11 ноября 2025Мир

В Кремле прокомментировали переговоры президентов Сирии и США

Песков: РФ выстраивает отношения с властями Сирии независимо от контактов с США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Wasileh Juma Zabadneh / Handout / Reuters

Россия выстраивает отношения с новыми властями Сирии независимо от их контактов с США. Так переговоры президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Здесь я не думаю, что это взаимосвязанные какие-то элементы. Мы выстраиваем свои отношения с новым руководством Сирии», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также напомнил о недавнем «содержательном и успешном» визит аш-Шараа в Москву и его весьма продолжительные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

