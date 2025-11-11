Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:20, 11 ноября 2025Мир

Президент Сирии назвал страну геополитическим союзником США

Аш-Шараа назвал Сирию геополитическим союзником США, в которого можно вкладывать
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sergey Bobylyov / Sputnik / Reuters

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа назвал свою страну геополитическим союзником США, в которого можно вкладывать. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Мы говорили о возможностях по инвестициям в будущее Сирии и о том, что Сирия больше не воспринимается угрозой безопасности», — раскрыл он подробности переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, Сирия вступила в новую эру, которая будет построена на новой стратегии развития с США.

Ранее США смягчили санкции в отношении Сирии. Вашингтон разрешил транспортировать в Сирию большинство произведенных в США базовых товаров гражданского назначения. Кроме того, отныне не требуется лицензия от Минфина на передачу Дамаску программного обеспечения и технологий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина пыталась угнать российский истребитель МиГ-31. Самолет с «Кинжалом» хотели направить к военной базе НАТО

    Перевод денег на Украину закончился для россиянина делом о госизмене

    В Раде признали потерю Красноармейска

    Раскрыта роль Bellingcat в попытке угона российского истребителя

    Российский вуз выдавал мигрантам поддельные документы о знании русского языка

    Украинские военные сбежали перед боем

    Взрыв автомобиля в Дели совершил террорист-смертник

    Российские войска начали охват еще одной части украинских бойцов в ДНР

    Московский район Бутово освободили от одной вещи

    Потомков мух из российского «Биона-М» отправят в космос на «Союзе МС-28»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости