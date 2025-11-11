Президент Сирии назвал страну геополитическим союзником США

Аш-Шараа назвал Сирию геополитическим союзником США, в которого можно вкладывать

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа назвал свою страну геополитическим союзником США, в которого можно вкладывать. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Мы говорили о возможностях по инвестициям в будущее Сирии и о том, что Сирия больше не воспринимается угрозой безопасности», — раскрыл он подробности переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, Сирия вступила в новую эру, которая будет построена на новой стратегии развития с США.

Ранее США смягчили санкции в отношении Сирии. Вашингтон разрешил транспортировать в Сирию большинство произведенных в США базовых товаров гражданского назначения. Кроме того, отныне не требуется лицензия от Минфина на передачу Дамаску программного обеспечения и технологий.