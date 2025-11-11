Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:20, 11 ноября 2025Бывший СССР

В МИД высказались о выборе ВСУ целей в России

Мирошник: ВСУ всю неделю намеренно атаковали объекты энергетики России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всю неделю — с 3 по 9 ноября — устраивали преднамеренные атаки на российские гражданские объекты энергетики. Об этом в своем еженедельном докладе сообщил посол Министерства иностранных дел (МИД) РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его цитирует РИА Новости.

«За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе более 110 тысяч человек», — указал он. Согласно данным Мирошника, в результате ударов беспилотников по электроподстанциям и трансформаторам наиболее крупные отключения были зафиксированы в Курской области, где без электроэнергии остались около 36 тысяч человек, в Волгоградской области — 32 тысячи, в Белгороде — 14 тысяч жителей, и в Луганской народной республике (ЛНР) — 10 тысяч.

Вследствие атаки БПЛА на Волгореченскую ГРЭС в Костромской области без теплоснабжения остались 14 тысяч человек. Кроме того, атакам также подверглись электроподстанции и трансформаторы в Брянской, Воронежской, Запорожской, Рязанской областях, Республике Крым.

Ранее блогер Анатолий Шарий сообщил, что энергетическая инфраструктура города Рени в Одесской области Украины подверглась массированному удару. По его сведениям, беспилотники атаковали солнечную электростанцию, повредив батареи.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина пыталась угнать российский истребитель МиГ-31. Самолет с «Кинжалом» хотели направить к военной базе НАТО

    Москвичи будут работать рекордно мало предстоящей зимой

    Раскрыто настоящее влияние пропуска завтрака на здоровье

    Знакомый Усольцева оценил версию о побеге бесследно пропавшей в тайге семьи в Таиланд

    Новую войну на Ближнем Востоке предрекли

    Создатели российского самолета резко ухудшили его характеристики

    Перевод денег на Украину закончился для россиянина делом о госизмене

    В Раде признали потерю Красноармейска

    Раскрыта роль Bellingcat в попытке угона российского истребителя

    Российский вуз выдавал мигрантам поддельные документы о знании русского языка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости