По украинской энергетике нанесли массированный удар

По объектам энергетики в Одесской области нанесен массированный удар
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Энергетическая инфраструктура города Рени в Одесской области украины подверглась массированному удару. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По его сведениям, беспилотники атаковали солнечную электростанцию, повредив батареи. Еще одной целью стала электросетевая организация «Ренийский РЭС» (Район электрических сетей — прим. «Ленты.ру»)

Также сообщается о попаданиях по инфраструктуре ренийского порта. «Взрывы один за одним, много прилетов», — уточнил Шарий.

9 ноября стало известно, что первая на Украине теплоэлектростанция, работающая на биомассе, получила серьезные повреждения. Станция, построенная в 2016 году, стала первой крупной ТЭС такого типа в стране. Где именно она расположена и какова ее мощность, не уточнялось.

