На Украине повреждена первая ТЭС на биомассе

На Украине повреждена первая крупная ТЭС, работающая на биомассе

Первая на Украине теплоэлектростанция, работающая на биомассе, получила серьезные повреждения в ночь на 9 ноября. Об этом сообщил соучредитель компании Clear Energy Андрей Гриненко в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, станция, построенная в 2016 году, стала первой крупной ТЭС такого типа в стране. Где именно она расположена и какова ее мощность, Гриненко не уточнил.

Предприниматель отметил, что объект был важным шагом для развития возобновляемой энергетики на Украине. Судя по опубликованным фотографиям, сооружение получило значительные повреждения.

Ранее первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов раскрыл приведшую к остановке всех государственных ТЭС тактику России.

Об остановке всех государственных ТЭС Украины стало известно в субботу, 8 ноября. Ночью страна подверглась самой масштабной с начала спецоперации атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как рассказал Владимир Зеленский, российские военнослужащие выпустили по республике минимум 25 баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также более 450 беспилотников.