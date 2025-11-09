Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:50, 9 ноября 2025Бывший СССР

На Украине повреждена первая ТЭС на биомассе

На Украине повреждена первая крупная ТЭС, работающая на биомассе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Первая на Украине теплоэлектростанция, работающая на биомассе, получила серьезные повреждения в ночь на 9 ноября. Об этом сообщил соучредитель компании Clear Energy Андрей Гриненко в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, станция, построенная в 2016 году, стала первой крупной ТЭС такого типа в стране. Где именно она расположена и какова ее мощность, Гриненко не уточнил.

Предприниматель отметил, что объект был важным шагом для развития возобновляемой энергетики на Украине. Судя по опубликованным фотографиям, сооружение получило значительные повреждения.

Ранее первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов раскрыл приведшую к остановке всех государственных ТЭС тактику России.

Об остановке всех государственных ТЭС Украины стало известно в субботу, 8 ноября. Ночью страна подверглась самой масштабной с начала спецоперации атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как рассказал Владимир Зеленский, российские военнослужащие выпустили по республике минимум 25 баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также более 450 беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пушилин рассказал о пресечении попытки ВСУ вырваться из Красноармейска

    Азаров предрек Украине разрушение при Зеленском

    Назван способ научить ребенка плавать за 45 минут

    Военкор оценил положение ВСУ в районе Красноармейска

    На севере Украины зафиксировали «чрезвычайную ситуацию военного характера»

    В Раде предрекли судьбу Зеленского

    В Казахстане заявили о готовности России снять ограничение для грузоперевозчиков

    Дандыкин высказался о положении ВСУ в Красноармейске

    Посещение делегацией НАТО бригады «Хартия» назвали плохим сигналом для Зеленского

    В России предложили создать брачное агентство для участников СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости