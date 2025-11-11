В России высказались о возможности 13-й зарплаты для одной категории работников

Депутат Бессараб: Выплата 13-й зарплаты бюджетникам сейчас невозможна

Выплата 13-й зарплаты бюджетникам на данный момент кажется невозможной ввиду особенностей формирования федерального бюджета, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Всегда поражаюсь, когда коллеги вносят такие своевременные предложения. Зная, что сегодня и на ближайшие три года у нас дефицитный бюджет, предлагать такое странно», — заметила депутат.

Она объяснила, что для выплаты 13-й зарплаты всем бюджетникам потребуется дополнительно изыскать порядка одного триллиона рублей. В таком случае, по ее словам, деньги придется забирать из других сфер.

«Было бы более ответственно, внося такие предложения, сразу же и уточнять: откуда добирать средства? Из здравоохранения? Не строить новые фельдшерские акушерские пункты в селах? Откуда брать? — задалась вопросом Бессараб. — При этом средняя зарплата выросла за год на порядка 7 процентов, то есть, сказать, что индексации нет, мы не можем. Но, видимо, некоторым коллегам этого недостаточно».

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что в России нужно возродить «старую, добрую советскую традицию», когда работник бюджетного учреждения получал перед Новым годом 13-ю заработную плату. Он назвал такой шаг важной социальной и стимулирующей мерой.