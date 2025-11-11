Гриб предложил возродить одну советскую традицию

Гриб предложил перед Новым годом выплачивать бюджетникам 13-ю зарплату

В России нужно возродить «старую, добрую советскую традицию», когда работник бюджетного учреждения получал перед Новым годом тринадцатую заработную плату. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Его процитировало ТАСС.

Он назвал такой шаг важной социальной и стимулирующей мерой. Особенно ощутимо она скажется на положении врачей и учителей.

Гриб полагает, что в регионах следует закрепить такую практику на законодательном уровне. Обосновывая необходимость таких шагов, заместитель секретаря Общественной палаты призвал не забывать, что перед праздниками россиянам приходится тратиться намного больше, чем обычно. В особенности это чувствуют на себе семьи с детьми.

В начале октября россиянам напомнили, что Трудовой кодекс не обязывает работодателя выплачивать тринадцатую зарплату, хотя эта практика довольно распространена. Она позволяет поощрять тех работников, которые показали высокие результаты и продемонстрировали лояльность. Кроме того, у сотрудника не должно быть дисциплинарных взысканий.