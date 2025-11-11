Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:43, 11 ноября 2025Экономика

Гриб предложил возродить одну советскую традицию

Гриб предложил перед Новым годом выплачивать бюджетникам 13-ю зарплату
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России нужно возродить «старую, добрую советскую традицию», когда работник бюджетного учреждения получал перед Новым годом тринадцатую заработную плату. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Его процитировало ТАСС.

Он назвал такой шаг важной социальной и стимулирующей мерой. Особенно ощутимо она скажется на положении врачей и учителей.

Гриб полагает, что в регионах следует закрепить такую практику на законодательном уровне. Обосновывая необходимость таких шагов, заместитель секретаря Общественной палаты призвал не забывать, что перед праздниками россиянам приходится тратиться намного больше, чем обычно. В особенности это чувствуют на себе семьи с детьми.

В начале октября россиянам напомнили, что Трудовой кодекс не обязывает работодателя выплачивать тринадцатую зарплату, хотя эта практика довольно распространена. Она позволяет поощрять тех работников, которые показали высокие результаты и продемонстрировали лояльность. Кроме того, у сотрудника не должно быть дисциплинарных взысканий.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    В Кремле рассказали об интересе в подробностях переговоров Трампа и Токаева

    В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

    В России раскрыли место запуска украинских БЭК по Туапсе

    Появились подробности о ходе взятия под контроль Купянска

    Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

    Российский аэропорт ввел ограничения на полеты

    Президент Польши пожаловался на отказ спецслужб встречаться

    В Кремле заявили об отсутствии объяснений слов Трампа по ядерным испытаниям

    Российская медсестра дважды попала под удары HIMARS и выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости