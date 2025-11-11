Россия
17:34, 11 ноября 2025

В России высказались об ответе США на предложение по ДСНВ

Депутат Чепа: США могло не понравиться, что предложение по ДСНВ сделала Россия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

США могли не сразу ответить на предложение России о продлении ограничений по ДСНВ, поскольку предпочли бы, чтобы инициатива в этом вопросе исходила от американского президента Дональда Трампа, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он отметил, что согласие может быть озвучено позднее.

«Это было наше предложение. И, вероятно, американцам хотелось бы, чтобы оно исходило не от России, а от Трампа ввиду таких политико-дипломатических игр, — предположил политик. — Но мы действительно хотим, чтобы американцы подтвердили готовность продлить работу по этому соглашению. Это стало бы значительным шагом в сторону поддержания мира и мирных инициатив».

То, что предложение исходило от российской стороны, как считает Чепа, могло стать реальным препятствием для его принятия. Вместе с тем он заметил, что США сразу могли бы отказаться от этой идеи, если бы были с ней категорически не согласны.

«Но, видимо, хотят это сделать какой-то очередной разменной монетой в переговорном процессе. Дипломатия — это всегда консенсусы», — заключил Чепа.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что от США не поступало предложений по ДСНВ, в связи с чем в этой области не наблюдается прогресса. «Пока никаких субстантивных предложений со стороны Вашингтона нет. И здесь пока о каком-то продвижении, к сожалению, говорить не приходится», — отметил официальный представитель Кремля.

