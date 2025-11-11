В России заявили о завершении гонки кешбэков

Frank RG: Рост выплат по программам лояльности в 2025 году замедлился вдвое

Гонка кешбэков в России подошла к концу. Об этом заявили аналитики Frank RG.

В 2025 году банки выделили на выплаты по программам лояльности 450 миллиардов рублей. В годовом выражении сумма выросла на 15 процентов, однако рост этого показателя замедлился вдвое. В 2024 году банки выплатили на 37 процентов большие кешбэки клиентам год к году, а в 2023-м выплаты росли на 55 процента в сравнении с показателями 2022-го.

Сейчас кешбэк составляет менее процента (0,7) от всех покупок в торговых точках, где есть контрольно-кассовая техника. Аналогичную долю выплаты по программам лояльности занимали и в 2024 году.

На рынке действует по 14 программ лояльности, 3,5 банковских карты и 2,5 банковских карты, на которые регулярно начисляются бонусы, в пересчете на одного человека. При этом каждый второй (57 процентов) пользуется не одним банком для покупок. Почти 46 процентов опрошенных планируют расчеты по картам так, чтобы получить наиболее высокую сумму кешбэка.

Как отмечал ранее гендиректор и основатель маркетингового агентства VICTORY Group Тимур Гилимзянов, маркетологи тестируют различные уловки, чтобы повысить конверсии и продажи без ущерба для прибыли компании. Эксперт посоветовал внимательно читать условия акций и сравнивать цены до и после применения скидок, а также не поддаваться на срочность и ограниченный спрос и проверять предложения конкурентов.