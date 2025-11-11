Наука и техника
00:31, 11 ноября 2025Наука и техника

В США российский МиГ-31 поставили на первое место

NSJ: Истребитель МиГ-31 — самый быстрый боевой самолет в мире
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российский (советский) истребитель-перехватчик МиГ-31 является самым быстрым боевым самолетом в мире. Об этом пишет обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Стив Балестриери.

«В рейтинге пяти самых быстрых действующих военных самолетов 2025 года российский перехватчик МиГ-31 (Foxhound) занял первое место с потрясающей максимальной скоростью 2,83 числа Маха», — говорится в публикации.

На второе место в рейтинге обозреватель поставил американский истребитель F-15EX Eagle II, развивающий скорость 2,5 числа Маха. «Следующий за ним — российский истребитель МиГ-23 (Flogger) выпуска 1970-х годов со скоростью 2,35 числа Маха, а далее — его развитие, советский МиГ-29 (Fulcrum), со скоростью 2,3 числа Маха», — пишет автор.

Первому в мире истребителю пятого поколения — американскому F-22 Raptor — досталось пятое место: самолет развивает скорость до 2,25 числа Маха.

В октябре западное издание Military Watch Magazine заметило, что сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31И при поддержке самолета-заправщика Ил-78 способен наносить удары по объектам на Украине из глубины России.

