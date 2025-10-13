Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:57, 13 октября 2025Наука и техника

На Западе подтвердили «удар из глубины России»

MWM: МиГ-31 при поддержке Ил-78 способен наносить удары из глубины России
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31И при поддержке самолета-заправщика Ил-78 способен наносить удары по объектам на Украине из глубины России, пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал отмечает, что недавно появившаяся в сети фотография воздушной дозаправки МиГ-31И от Ил-78 подтверждает возможность истребителя-перехватчика запускать баллистическую ракету 9К720 с истребителя-перехватчика из глубокого тыла.

«Запуски с воздуха не только позволяют выводить ракеты на передовые огневые позиции в течение нескольких минут, обеспечивая гораздо меньшее предупреждение для средств наблюдения противника, но и обеспечивают ракеты значительно большей энергией, чем наземные запуски, что позволяет им достигать целей на значительно больших расстояниях», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

Там же отмечается, что МиГ-31 считается оптимальной платформой для запуска баллистических ракет из-за своей высокой грузоподъемности, скорости и рабочей высоты.

Ранее MWM заметил, что Воздушно-космические силы России начали применять модернизированные аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал», которые практически невозможно перехватить.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может плохо кончиться для самого Трампа». Медведев предупредил США о поставках Киеву Tomahawk и вспомнил мем по случаю

    В России присвоили статус СОЧ пропавшему на фронте бойцу СВО

    Лавров прокомментировал слухи об отравлении Асада

    Застолье закончилось для россиянина ранением и изнасилованием жены

    Барбара Брыльска обрадовалась непогоде в России

    Россиянин попал под следствие за перевод криптовалюты иноагенту Бабченко

    В Кремле ответили на вопрос о переговорах Путина и Трампа

    Макрон ответил на призывы покинуть пост президента Франции

    На Украине объяснили заявления Трампа о Tomahawk торгом с Кремлем

    Нобелевскую премию дали за объяснение важности инноваций для экономического роста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости