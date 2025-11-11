Спорт
11:12, 11 ноября 2025Спорт

В ЦСКА рассказали о важности букмекеров для клуба

ЦСКА заявил, что значительная часть бюджета клуба формируется за счет букмекеров
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о важности букмекеров для клуба. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бабаев выразил обеспокоенность возможными последствиями повышения налогов для букмекерских компаний. Он заявил, что значительная часть бюджета клуба формируется за счет партнерства с букмекерами, а роль этих компаний в финансировании спорта — не только футбола, но и других дисциплин — в России крайне велика.

По мнению Бабаева, если новые налоговые изменения вступят в силу, букмекеры будут вынуждены сократить или вовсе прекратить поддержку ряда проектов, что ударит по развитию различных видов спорта. Руководитель ЦСКА подчеркнул, что необходимо искать баланс, иначе в перспективе доходы государства от налога могут даже снизиться из-за ухода компаний с рынка и уменьшения их деятельности.

После 15 матчей ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 33 очка. Лидирует «Краснодар», опережающий армейцев по дополнительным показателям.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
