Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:18, 11 ноября 2025Бывший СССР

В ВСУ признали отступление в Запорожской области

Волошин: ВСУ отступили у пяти населенных пунктов в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили с позиций у пяти населенных пунктов в Запорожской области. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Силам обороны пришлось отойти с позиций возле нескольких населенных пунктов на Запорожье», — говорится в сообщении.

По словам представителя Сил обороны Юга, украинские войска отошли у Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки. Он отметил, что за Равнополье, Сладкое и Яблоково идут ожесточенные бои.

Ранее стало известно, что российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ в Запорожской области. Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) РФ активно продвигаются к Гуляйполю.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Бразильский футболист назвал условие для ухода из «Зенита»

    Курс доллара повысили

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости