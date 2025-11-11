В ВСУ признали отступление в Запорожской области

Волошин: ВСУ отступили у пяти населенных пунктов в Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили с позиций у пяти населенных пунктов в Запорожской области. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Силам обороны пришлось отойти с позиций возле нескольких населенных пунктов на Запорожье», — говорится в сообщении.

По словам представителя Сил обороны Юга, украинские войска отошли у Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки. Он отметил, что за Равнополье, Сладкое и Яблоково идут ожесточенные бои.

Ранее стало известно, что российским войскам удалось прорвать оборону ВСУ в Запорожской области. Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) РФ активно продвигаются к Гуляйполю.