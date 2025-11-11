ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожской области и продвигаются к Гуляйполю

Российские военные прорвали фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«После освобождения Новоуспеновского российские части наступают на Гуляйполе», — говорится в публикации.

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) РФ активно продвигаются к Гуляйполю. По словам собеседника Telegram-канала, успешное наступление российских подразделений грозит ВСУ обвалом фронта.

О взятии войсками РФ Новоуспеновского в Запорожской области стало известно 11 ноября. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.