Военкор высмеял попытку украинских спецслужб «похоронить» его в автоаварии

Военкор Коц ответил на попытку украинских спецслужб «похоронить» его в ДТП

Военный корреспондент Александр Коц высмеял попытку спецслужб Украины «похоронить» его в автомобильной аварии. В своем Telegram-канале журналист прокомментировал публикацию украинских СМИ.

«Ципсошники разбили меня в аварии. Носятся сейчас по предложкам крымских СМИ и крупных военблогеров с "сенсацией" — Коц разбился на трехсотом "Крузаке" стоимостью 8 миллионов рублей. Налетай на эксклюзив!» — иронично подчеркнул военкор.

При этом на опубликованном украинской стороной видео запечатлены авто марок «Рейндж Ровер» и «Фольксваген».

«А трехсотый "Крузак" так-то раза в 2,5 дороже. Наверно, поэтому у меня его нет», — указал Коц.

Также он рассказал, что некоторое время назад также «похоронили» в «Ленд Крузере» вместе с замглавы российской администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым.

Ранее Александр Коц заявил, что специальная военная операция завершится нескоро, так как еще не начиналась, и России следует готовиться к новым вооруженным конфликтам.