Наука и техника
12:07, 11 ноября 2025Наука и техника

Запуск пары российских «Аистов-2Т» отложили

РКС: Запуск пары спутников «Аист-2Т» отложили на 2026 год
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Telegram-канал «Роскосмос»

Запуск пары российских спутников стереосъемки Земли «Аист-2Т» отложили с 2025-го на 2026 год. Об этом со ссылкой на презентацию замглавы холдинга «Российские космические системы» (РКС) Андрея Емельянова сообщает ТАСС.

В материалах, представленных руководителем на конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли», указано, что пару космических аппаратов планируется отправить на околоземную орбиту в начале следующего года, а не конце 2025-го.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

В октябре госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что на космодроме Восточный начали готовить разгонный блок «Фрегат» для запуска космических аппаратов «Аист‑2Т».

В декабре госкорпорация обещала, что в 2025 году планирует запустить не менее 12 спутников различного назначения, в частности, два аппарата «Аист-2Т».

В апреле 2024-го в Самарском университете имени Сергея Королева рассказали, что начали испытания космического аппарата «Аист-СТ» — первого российского наноспутника с радиолокатором.

Свежая Россия
