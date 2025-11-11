Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:52, 11 ноября 2025Интернет и СМИ

Заявления об отключении мобильного интернета в Ульяновской области объяснили

ЦУР Ульяновской области: Мобильный интернет в регионе отключают избирательно
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Власти Ульяновской области объяснили заявления о том, что в регионе отключили мобильный интернет до окончания специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) в Telegram.

В ЦУР назвали это утверждение неверным. «На самом деле ограничения на предоставление услуг мобильного интернета носят географически избирательный характер — вокруг критически важных объектов специального назначения, а не в целом на территории региона», — говорится в сообщении.

Представители центра также подчеркнули, что эти меры были приняты из соображений безопасности. В обращении отмечается, что подобные ограничения действуют во всех регионах страны.

Ранее появилась информация, что в некоторых населенных пунктах Ульяновской области бессрочно отключили мобильный интернет. Министр цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров заявил, что если власти региона не получат распоряжение от федеральных властей о том, чтобы снять эти ограничения, то в некоторых районах Ульяновской области интернет не будет работать до окончания СВО.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Турецкий военный самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана. Солдаты возвращались с парада в Баку

    Российский тревел-блогер раскрыл день недели и точное время для покупки дешевых билетов

    Валя Карнавал показала фото в откровенном свадебном образе

    Популярная российская блогерша рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

    В интернет слили скандальное видео с Дмитрием Дибровым. В этом увидели желание отомстить за продажу дома на Рублевке

    Багги влетел в людей в Подмосковье

    В Эстонии провели голосование за закрытие границы с Россией

    В Великобритании испугались мощи Китая

    Овчарка спасла шестерых бойцов СВО от атаки ВСУ ценой своей жизни

    Бывший министр экономики Украины заявил об уходе на фоне дела «кошелька» Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости