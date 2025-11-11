Заявления об отключении мобильного интернета в Ульяновской области объяснили

ЦУР Ульяновской области: Мобильный интернет в регионе отключают избирательно

Власти Ульяновской области объяснили заявления о том, что в регионе отключили мобильный интернет до окончания специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) в Telegram.

В ЦУР назвали это утверждение неверным. «На самом деле ограничения на предоставление услуг мобильного интернета носят географически избирательный характер — вокруг критически важных объектов специального назначения, а не в целом на территории региона», — говорится в сообщении.

Представители центра также подчеркнули, что эти меры были приняты из соображений безопасности. В обращении отмечается, что подобные ограничения действуют во всех регионах страны.

Ранее появилась информация, что в некоторых населенных пунктах Ульяновской области бессрочно отключили мобильный интернет. Министр цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров заявил, что если власти региона не получат распоряжение от федеральных властей о том, чтобы снять эти ограничения, то в некоторых районах Ульяновской области интернет не будет работать до окончания СВО.