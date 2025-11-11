Бывший СССР
Зеленский поблагодарил Сербию

Зеленский встретился со спикером парламента Сербии Брнабыч и обсудил партнерство
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский принял у себя представителя сербского парламента, спикера Ану Брнабыч. Детали и итоги беседы он описал в своем Telegram-канале.

По его словам, главное внимание в рамках встречи было уделено европейской интеграции, которую он охарактеризовал как «стратегическую цель для обеих стран». Они также поговорили о межгосударственном сотрудничестве и партнерстве в сфере региональной безопасности.

Кроме того, глава украинского государства поблагодарил Сербию за «поддержку территориальной целостности Украины», выразив признательность первой леди страны Тамаре Вучич за посещение саммита по проблеме якобы похищенных украинских детей. «Это очень важный вопрос для Украины, и мы ценим поддержку», — заключил Зеленский.

5 ноября стало известно, что Зеленский созвонился с лидером Сербии Александром Вучичем и обсудил евроинтеграцию. Политики затронули вещи, «в которых они могут помочь друг другу», заверил президент Украины. До этого Зеленский встретился с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимающими участие в боях на добропольском направлении, и пожал руки военным с нашивками СС.

