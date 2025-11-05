Бывший СССР
Зеленский обсудил евроинтеграцию с президентом Сербии

Зеленский созвонился с Вучичем и обсудил евроинтеграцию
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с лидером Сербии Александром Вучичем. Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

«Предметно обсудили европейскую интеграцию наших стран. Есть вещи, в которых можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать», — написал он.

Ранее Зеленский поговорил по телефону с литовским лидером Гитанасом Науседой. Политики обсудили энергетическую поддержку Украины.

До этого Зеленский встретился с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимающими участие в боях на добропольском направлении, и пожал руки военным с нашивками СС.

