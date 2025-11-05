Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:41, 5 ноября 2025Бывший СССР

Зеленский созвонился с президентом Литвы

Зеленский созвонился с Науседой и обсудил энергетическую поддержку
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с литовским лидером Гитанасом Науседой. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Сейчас, перед началом зимы, когда мы нуждаемся в энергетической поддержке, Литва снова готова нам помочь. Гитанас предложил газовую поддержку», — написал он.

По словам Зеленского, вместе с Науседой они также согласовали позиции в дипломатии и скоординировали меры на ближайшее время. Также украинский президент рассказал коллеге о ситуации на фронте.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов заявил, что удары России по энергоинфраструктуре Украины заметно снижают боеспособность Вооруженных сил страны (ВСУ). По его мнению, украинские войска уже в ближайшее время ощутят последствия ударов по энергоинфраструктуре, что неизбежно отразится на боевых действиях: начнется снарядный голод, что замедлит работу противника.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Совбез России поднял ядерный вопрос. Путину предлагают испытать оружие массового поражения

    Появилось полное видео совещания с Путиным о ядерных испытаниях

    В России объяснили поручение Путина по ядерным испытаниям

    Названа самая красивая девушка Земли. Она подозревает, что русский поэт Пушкин был одним из ее предков, и гордится этим

    В Москву придет зима

    Лазарева показала фото с Киркоровым и Басковым и вспомнила об удивительной жизни в России

    Дело о насилии над подростком с ДЦП в российском диспансере отменили

    Снимки Беллы Торн в бикини без фотошопа раскритиковали в сети

    Зеленский созвонился с президентом Литвы

    ЦБ повысил курс доллара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости