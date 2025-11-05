Зеленский созвонился с президентом Литвы

Зеленский созвонился с Науседой и обсудил энергетическую поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с литовским лидером Гитанасом Науседой. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Сейчас, перед началом зимы, когда мы нуждаемся в энергетической поддержке, Литва снова готова нам помочь. Гитанас предложил газовую поддержку», — написал он.

По словам Зеленского, вместе с Науседой они также согласовали позиции в дипломатии и скоординировали меры на ближайшее время. Также украинский президент рассказал коллеге о ситуации на фронте.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов заявил, что удары России по энергоинфраструктуре Украины заметно снижают боеспособность Вооруженных сил страны (ВСУ). По его мнению, украинские войска уже в ближайшее время ощутят последствия ударов по энергоинфраструктуре, что неизбежно отразится на боевых действиях: начнется снарядный голод, что замедлит работу противника.