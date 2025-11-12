Экономика
Адвокат Диброва объяснил продажу роскошного особняка ведущим

Адвокат Добровинский: Дибров давно хотел продать свой дом
Полина Луханина
Дмитрий Дибров

Дмитрий Дибров. Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Дибров выставил на продажу свой роскошный особняк в Подмосковье, поскольку давно собирался это сделать. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Александр Добровинский.

Адвокат назвал вопрос о причине продажи дома «самым волнующим вопросом последних дней». Он объяснил, что это решение никак не связано с разводом с Полиной Дибровой. «Просто так совпало одно с другим. Это жизнь», — сообщил адвокат.

Телеведущий Дмитрий Дибров выставил на продажу роскошный особняк в элитном коттеджном поселке «Успенские поляны» под Москвой за 570 миллионов рублей. Особняк занимает площадь 1,2 тысячи квадратных метров и располагается на участке площадью 20 соток. В доме три этажа и десять спален. Помимо основного здания на территории есть дом для прислуги, сад, мансарда, спа-зона и бассейн.

Интерьер выполнен с элементами японского стиля; присутствует современная система «Умный дом» и премиальная акустика Bang & Olufsen. Для семьи с детьми предусмотрен отдельный этаж с детскими комнатами, а также есть помещение с тренажерами и уютная гостиная с камином.

