Арестович: Дело против Миндича — начало конца Зеленского

Расследование против бизнесмена Тимура Миндича, которого на Украине называют «кошельком» президента республики Владимира Зеленского, станет концом самого украинского лидера. Об этом заявил экс-советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Коррупция в Украине давно расследована западными партнерами, и при необходимости могут запускаться процессы с оглаской для общественности (...) Но в любом случае это начало конца Зеленского как политика», — написал Арестович.

По его словам, подобные материалы о коррупции могут быть опубликованы и об оборонной сфере, что совпадет с крупными провалами на фронте и вызовет глубокий шок у украинского общества, а демонстрация «готовности к сотрудничеству» офиса Зеленского мотивирована тем, чтобы не допустить протесты на улицах.

Ранее фракция партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) объявила в Верховной Раде Украины о начале процедуры отставки правительства.