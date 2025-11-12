Бывший СССР
Арестович назвал скандал с Миндичем началом конца Зеленского

Арестович: Дело против Миндича — начало конца Зеленского
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Расследование против бизнесмена Тимура Миндича, которого на Украине называют «кошельком» президента республики Владимира Зеленского, станет концом самого украинского лидера. Об этом заявил экс-советник офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Коррупция в Украине давно расследована западными партнерами, и при необходимости могут запускаться процессы с оглаской для общественности (...) Но в любом случае это начало конца Зеленского как политика», — написал Арестович.

По его словам, подобные материалы о коррупции могут быть опубликованы и об оборонной сфере, что совпадет с крупными провалами на фронте и вызовет глубокий шок у украинского общества, а демонстрация «готовности к сотрудничеству» офиса Зеленского мотивирована тем, чтобы не допустить протесты на улицах.

Ранее фракция партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) объявила в Верховной Раде Украины о начале процедуры отставки правительства.

