БДСМ-госпожа рассказала о съемке порнофильмов вместе с сыном

Доминатрикс рассказала о помощи сына в съемках фильмов для взрослых

Британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд призналась, что периодически снимает порнофильмы на заказ вместе с сыном. О его помощи она рассказала Metro.

Тодд вспомнила, как однажды сын выручил ее на важной съемке. Тогда клиент заплатил ей за порнофильм 15 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей). По его просьбе, доминатрикс привезла из Европы шесть девушек, сняла роскошный дом, арендовала большее количество реквизита и наняла оператора.

По словам Тодд, съемки должны были длиться два дня. Однако в первый же день оператор стал опасаться, что его накажут за участие в производстве фильмов для взрослых. Ему не нравилось, что одна из девушек — актриса из Норвегии — слишком громко кричала, пока Тодд ее порола. Он думал, что ее могут услышать соседи, и пожаловаться на них.

Оператор испугался еще больше после того, как мимо дома дважды проехала полицейская машина. В конце концов мужчина собрал оборудование и сбежал.

Тодд объяснила, что не могла подвести клиента и потратить столько денег впустую. Она стала звать на помощь своих друзей, но все они были заняты. Ей пришлось обратиться к сыну. По словам Тодд, он не был профессиональным оператором, но с 18 лет иногда снимал ее.

Сын отпросился с работы, приехал к матери и закончил съемки. Как заявляет БСДМ-госпожа, хоть фильм и вышел не очень качественным, он понравился заказчику.

