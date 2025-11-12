Ценности
Бейонсе в надетом задом наперед платье пришла на день рождения Крис Дженнер

Певица Бейонсе в надетом задом наперед платье пришла на вечеринку Крис Дженнер
Карина Черных
Фото: Trish Badger / Globallookpress.com

Американская певица Бейонсе в неправильно надетом наряде пришла на день рождения телезвезды Крис Дженнер. Соответствующий пост появился на странице последней в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя исполнительница посетила вечеринку в честь 70-летия Дженнер в облегающем черном мини-платье в рубчик с меховой отделкой. При этом она надела задом наперед данный предмет гардероба марки Fendi стоимостью шесть тысяч долларов (примерно 488 тысяч рублей).

Так, глубокий V-образный вырез, который находился на спине, звезда использовала в качестве декольте. Также она дополнила образ массивными кольцами, браслетами и колье.

В октябре в сети обсудили внешность дочери Бейонсе и рэпера Jay-Z Блю Айви Картер на новых фото.

