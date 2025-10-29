В сети обсудили внешность 13-летней дочери Бейонсе на новых фото

В сети обсудили внешность дочери американской певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z Блю Айви Картер на новых фото. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

13-летнюю девушку запечатлели на благотворительном концерте The Angel Ball в поддержку больных лейкемией и лимфомой. Она предстала перед камерой в розовом макси-платье и шарфе из перьев. Также наследница артистов надела остроносые туфли на каблуках и уложила завитые волосы в высокий хвост.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Она похожа на своего отца», «Очень похожа на отца. Мне кажется, ей гораздо больше 13 лет», «Точная копия своего отца», — заявили юзеры.

Ранее в октябре сообщалось, что 13-летняя дочь экс-президента Франции Николя Саркози сменила имидж. Все это произошло на фоне приговора отца.