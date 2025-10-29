Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:49, 29 октября 2025Ценности

В сети обсудили внешность 13-летней дочери Бейонсе на новых фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BACKGRID / Legion-Media

В сети обсудили внешность дочери американской певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z Блю Айви Картер на новых фото. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

13-летнюю девушку запечатлели на благотворительном концерте The Angel Ball в поддержку больных лейкемией и лимфомой. Она предстала перед камерой в розовом макси-платье и шарфе из перьев. Также наследница артистов надела остроносые туфли на каблуках и уложила завитые волосы в высокий хвост.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Она похожа на своего отца», «Очень похожа на отца. Мне кажется, ей гораздо больше 13 лет», «Точная копия своего отца», — заявили юзеры.

Ранее в октябре сообщалось, что 13-летняя дочь экс-президента Франции Николя Саркози сменила имидж. Все это произошло на фоне приговора отца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готова показать миру окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. Путин предложил приостановить там бои ради приезда СМИ

    Технологии «Буревестника» применили в космических программах

    Россиянам назвали необходимые в холодное время года продукты

    Япония отказала Трампу в вопросе о российском газе

    На российском кладбище разгромили могилы участников СВО

    Москвичам рассказали о последних теплых днях

    Московских пенсионеров научат блогерству

    Сбивший насмерть детей в российском городе военный арестован

    Вице-президент США оценил смену гардероба Зеленского

    В России раскрыли последствие блокировки звонков в WhatsApp

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости