Бортпроводник обвинил коллегу в «сексуально оскорбительных прикосновениях» и был уволен

Бортпроводник Delta пожаловался на домогательства коллеги и был уволен
Алина Черненко

Фото: James D. Morgan / Getty Images

Бортпроводник авиакомпании Delta Air Lines пожаловался в соцсетях на домогательства со стороны коллеги и был уволен. Об этом сообщает The Guardian.

Перевозчик урегулировал иск, поданный в 2024 году, в котором утверждалось, что сотрудник Delta Арьясп Неджат лишился работы за поддержку профсоюзного движения и публикацию двух постов против домогательств. В иске бортпроводник обвинил своего коллегу Мэтью Миллера, проводившего осмотр униформы экипажа во время выпускной церемонии, в «сексуально оскорбительных прикосновениях». Неджат уверял, что руки Миллера «проникли под его штаны, близко к гениталиям, затем переместились под жилет и прижались к его груди».

«Урегулирование — это шаг на пути к исцелению после сложного периода в моей жизни. Я очень надеюсь, что мой опыт поможет общественности, и особенно бортпроводникам Delta, понять важность профсоюза», — сказал Неджат, работающий сейчас бортпроводником в другой крупной авиакомпании.

Он добавил, что планирует использовать компенсацию, полученную в суде, для покрытия расходов на обучение в юридической школе.

Представители Delta, в свою очередь, отметили, что авиакомпания неизменно настаивала на необоснованности его претензий и урегулировала спор, чтобы избежать судебных издержек и отвлекающих факторов.

Ранее стюардесса United Airlines подала в суд на авиакомпанию из-за «порномести» своего бывшего парня, который работал вместе с ней пилотом. Она обвинила перевозчика в игнорировании проблем, связанных с сексуальными домогательствами к членам экипажа.

