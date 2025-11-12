Британия запретит морские перевозки российского СПГ

МИД Британии запретит морские перевозки российского СПГ для поддержки Украины

Великобритания собирается ввести запрет на услуги по морской перевозке российского сжиженного природного газа (СПГ). Такое ограничение преследует цель снизить доходы Москвы и станет частью усилий по поддержке Украины, заявили в британском МИД, передает Reuters.

«Правительство Великобритании хочет закрыть России доступ к компаниям, предоставляющим услуги по экспорту СПГ. Запрет будет вводиться поэтапно в течение 2026 года совместно с европейскими партнерами», — цитирует агентство заявление министерства иностранных дел страны.

МИД Британии сообщил о своем намерении накануне встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки», которую проведут в Канаде.

Ранее ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев заявил, что план ЕС по отказу от российского СПГ в первую очередь осложнит жизнь европейцам. Он напомнил, что цены на природный газ в Евросоюзе в четыре-пять раз выше американских.