Британия запретит морские перевозки российского СПГ

МИД Британии запретит морские перевозки российского СПГ для поддержки Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Великобритания собирается ввести запрет на услуги по морской перевозке российского сжиженного природного газа (СПГ). Такое ограничение преследует цель снизить доходы Москвы и станет частью усилий по поддержке Украины, заявили в британском МИД, передает Reuters.

«Правительство Великобритании хочет закрыть России доступ к компаниям, предоставляющим услуги по экспорту СПГ. Запрет будет вводиться поэтапно в течение 2026 года совместно с европейскими партнерами», — цитирует агентство заявление министерства иностранных дел страны.

МИД Британии сообщил о своем намерении накануне встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки», которую проведут в Канаде.

Ранее ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев заявил, что план ЕС по отказу от российского СПГ в первую очередь осложнит жизнь европейцам. Он напомнил, что цены на природный газ в Евросоюзе в четыре-пять раз выше американских.

