Названы последствия отказа от российского газа для ЕС

Аналитик Расторгуев: План по отказу от российского СПГ осложнит жизнь европейцам
Вячеслав Агапов
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

План Европейского союза (ЕС) по отказу от российского сжиженного природного газа (СПГ) в первую очередь осложнит жизнь европейцам. Такие последствия санкций против энергоресурсов назвал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев, его цитирует газета «Известия».

По словам аналитика, план по отказу начинает действовать с начала 2026 года, однако в документе предусмотрены переходные периоды для краткосрочных и долгосрочных контрактов. Кроме того, стороны предусмотрели возможность временной приостановки ограничений в случае «проблем с безопасностью поставок».

В то же время план по отказу осложняет факт, что Европа продолжает активно покупать российское топливо, которое выгоднее, чем альтернативы. Цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше американских.

«В первом полугодии 2025 года ЕС импортировал российский СПГ на 4,5 миллиарда евро, это на 29 процентов больше, чем годом ранее. Европа продолжает активно покупать наш газ просто потому, что экономически это выгоднее, чем альтернативы», — пояснил Расторгуев.

Запрет на российский газ приняли вопреки доводам Венгрии и Словакии, экономика которых сильно зависит от энергоресурсов из России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от европейских стран предоставить национальные планы по поэтапному снижению зависимости от импорта российских энергоресурсов до конца 2025-го.

