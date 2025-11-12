Путешествия
20:05, 12 ноября 2025Путешествия

Бросившую дочь в Таиланде россиянку задержали в российском аэропорту

МВД: В аэропорту Владивостока задержали бросившую в Таиланде дочь россиянку
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

Бросившую дочь в Таиланде россиянку Эрику Владыко задержали в аэропорту Владивостока. Об этом написала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Волк отметила, что история вызвала общественный резонанс. «Женщина подозревается в оставлении в опасности своей малолетней дочери. <...> В настоящее время уроженка Владивостока доставлена в отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что по факту оставление малолетнего ребенка в опасности проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

12 ноября стало известно, что Владыко депортировали с территории Таиланда. В сентябре россиянка оставила малолетнюю дочь в отеле и перестала выходить на связь, ребенка определили в местный приют. Через восемь дней Владыко нашли в местном хостеле.

