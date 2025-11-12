Путешествия
Стало известно о судьбе бросившей дочь в отеле Таиланда россиянки

Бросившую дочь в отеле Таиланда россиянку депортировали на родину
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: @erika_milashkina

Стало известно о судьбе бросившей дочь в отеле Таиланда россиянки Эрики Владыко — ее депортировали на родину. Об этом пишет издание «Комсомольская правда».

Уточняется, что ее задержали еще в конце октября после того, как она пропала из отеля и оставила там ребенка во второй раз. В местной полиции сообщили, что Владыко при задержании оказала сопротивление. Кроме того, правоохранители не исключили, что в тот момент россиянка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время она находится в России с семьей, а ее дочь живет с отцом. Родные Владыко не общаются с журналистами и не дают комментариев.

Об исчезновении Владыко в Бангкоке стало известно 18 сентября. Сообщалось, что она оставила малолетнюю дочь в отеле и перестала выходить на связь. Ребенка определили в местный приют. Через восемь дней Владыко нашли в местном хостеле. Через неделю она вновь пропала.

